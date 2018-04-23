Средняя продолжительность жизни казанцев с 2005 года выросла на 10 лет

Средняя продолжительность жизни казанцев выросла с 65 лет в 2005 году до 75 лет в 2017-м. Об этом стало известно в ходе международной конференции «Способы достижения активного долголетия», проходящей в столице Татарстана.

Основными факторами, обеспечившими рост долголетия и улучшение качества жизни пожилых людей города, являются достижения в области модернизации казанских медучреждений, развитие спортивной инфраструктуры, создание удобной транспортной инфраструктуры, а также благоустройство мест массового отдыха горожан — парков и скверов.



Отметим, что численность жителей столицы Татарстана на 1 января 2018 года составила 1 243 500 человек и выросла за прошлый год на 11,6 тысячи человек.