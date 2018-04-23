В зону подтопления в Татарстане попали шесть участков, два моста и дорога

По состоянию на 23 апреля 2018 года на территории Татарстана в зону подтопления попали шесть приусадебных участков, два низководных моста и один участок грунтовой автомобильной дороги.

На контроле ГУ МЧС РФ по Татарстану остаются шесть приусадебных участков, подтопленных талыми водами, в Кировском районе Казани и участок одной грунтовой автодороги местного значения в Арском муниципальном районе. Также под контролем два низководных моста в Азнакаевском и Нурлатском муниципальных районах. Высота переливов над мостами 45 см и 60 см соответственно.

Отмечается, что силы постоянной готовности Арского, Азнакаевского, Казанского и Нурлатского пожарно-спасательных гарнизонов функционируют в режиме «повышенная готовность», сообщает пресс-служба ведомства.

На водотоках республики наблюдается повышение высоты уровней воды. Максимальная суточная прибыль воды отмечена на реках Меша, Вятка и составила от 35 до 59 см.

Накануне сообщалось, что в Татарстане вода ушла из всех подтопленных населенных пунктов.

