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В Татарстане вода ушла из всех подтопленных населенных пунктов

11:01, 22.04.2018
В Татарстане вода ушла из всех подтопленных населенных пунктов
Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Республике Татарстан от воды освободились все подтопленные населенные пункты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.

«По состоянию на 10.00 22.04.2018 на территории Республики Татарстан подтопленных муниципальных образований и населенных пунктов не имеется», — сказано в сообщении.

При этом подтопленными остаются 2 низководных моста и 1 участок грунтовой автомобильной дороги.

Отмечается, что за последние сутки от воды освободились 6 приусадебных участков в д. Астраханка Лаишевского муниципального района.

На большинстве водотоков республики наблюдается повышение высоты уровня воды. Максимальная суточная прибыль воды отмечена на реках Шошме, Казанке, Меше, Вятке — от 1 до 40 см.

Ранее сообщалось, что на контроле МЧС остаются села Нижний Тимерлик и Качелино.

Общество Татарстан
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