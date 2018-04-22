В Татарстане вода ушла из всех подтопленных населенных пунктов
В Республике Татарстан от воды освободились все подтопленные населенные пункты. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по РТ.
«По состоянию на 10.00 22.04.2018 на территории Республики Татарстан подтопленных муниципальных образований и населенных пунктов не имеется», — сказано в сообщении.
При этом подтопленными остаются 2 низководных моста и 1 участок грунтовой автомобильной дороги.
Отмечается, что за последние сутки от воды освободились 6 приусадебных участков в д. Астраханка Лаишевского муниципального района.
На большинстве водотоков республики наблюдается повышение высоты уровня воды. Максимальная суточная прибыль воды отмечена на реках Шошме, Казанке, Меше, Вятке — от 1 до 40 см.
Ранее сообщалось, что на контроле МЧС остаются села Нижний Тимерлик и Качелино.Общество Татарстан
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