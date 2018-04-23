В I квартале самым популярным пикапом в РФ стал УАЗ

По итогам января — марта 2018 года в России было реализовано 2968 пикапов. Это на 44,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Car.ru, самой популярной моделью стал УАЗ «Пикап» — в первом квартале был продан 1161 автомобиль этой модели.

Вторую строчку занял пикап Mitsubishi L200 (657). Тройку замыкает Toyota Hilux (571).

Ранее сообщалось, что Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов РФ по продажам новых автомобилей в I квартале.