В I квартале самым популярным пикапом в РФ стал УАЗ
По итогам января — марта 2018 года в России было реализовано 2968 пикапов. Это на 44,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Как сообщает Car.ru, самой популярной моделью стал УАЗ «Пикап» — в первом квартале был продан 1161 автомобиль этой модели.
Вторую строчку занял пикап Mitsubishi L200 (657). Тройку замыкает Toyota Hilux (571).
Ранее сообщалось, что Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов РФ по продажам новых автомобилей в I квартале.АналитикаБизнесРозничная торговля
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым