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В I квартале самым популярным пикапом в РФ стал УАЗ

00:30, 23.04.2018
В I квартале самым популярным пикапом в РФ стал УАЗ
Фото: commons.wikimedia.org / Андрей Москаленко

По итогам января — марта 2018 года в России было реализовано 2968 пикапов. Это на 44,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Как сообщает Car.ru, самой популярной моделью стал УАЗ «Пикап» — в первом квартале был продан 1161 автомобиль этой модели.

Вторую строчку занял пикап Mitsubishi L200 (657). Тройку замыкает Toyota Hilux (571).

Ранее сообщалось, что Татарстан занял четвертое место в рейтинге регионов РФ по продажам новых автомобилей в I квартале.

АналитикаБизнесРозничная торговля
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