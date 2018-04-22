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ФАС предложила повысить тарифы за аэронавигационное обслуживание

22:52, 22.04.2018
ФАС предложила повысить тарифы за аэронавигационное обслуживание
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила повысить тарифы за аэронавигационное обслуживание. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, для иностранных самолетов массой меньше 2 тонн 100 км полета в воздушном пространстве РФ будут обходиться в $11,1 вместо $10,6. Для российских перевозчиков такого же веса плата за 100 километров полета составит 351,8 рубля вместо 335,6 рубля.

С иностранных авиалайнеров весом свыше 400 тонн за 100 км будут брать $128,4 вместо $134,6 доллара. Для российских авиакомпаний стоимость составит 3238,1 вместо 3089,2 рубля.

Ранее российские власти продлили разрешение на пролеты лайнеров США.

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