ФАС предложила повысить тарифы за аэронавигационное обслуживание

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предложила повысить тарифы за аэронавигационное обслуживание. Соответствующий законопроект опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

Так, для иностранных самолетов массой меньше 2 тонн 100 км полета в воздушном пространстве РФ будут обходиться в $11,1 вместо $10,6. Для российских перевозчиков такого же веса плата за 100 километров полета составит 351,8 рубля вместо 335,6 рубля.



С иностранных авиалайнеров весом свыше 400 тонн за 100 км будут брать $128,4 вместо $134,6 доллара. Для российских авиакомпаний стоимость составит 3238,1 вместо 3089,2 рубля.

Ранее российские власти продлили разрешение на пролеты лайнеров США.