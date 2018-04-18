Российские власти продлили разрешение на пролеты лайнеров США

Министерство транспорта России продлило разрешение на пролеты авиалайнеров США над территорией России. Об этом сообщили в госдепартаменте США.



«Министерство транспорта (России) проинформировало нас сегодня о том, что продлит разрешения на пролет для авиакомпаний США по трем маршрутам до 28 октября 2018 года. Несколько американских авиакомпаний подтвердили нам, что они получили разрешения на эти пролеты», — цитирует «РИА Новости» представителя госдепартамента.

По его словам, Минтранс также продлил разрешения на все грузовые рейсы из Азии в Европу до 20 апреля.

«Россия предлагает утвердить альтернативный маршрут для этих рейсов после 20 апреля. Мы консультируемся с авиакомпаниями США по российскому предложению», — добавил он.

Отмечается, что американская сторона намерена продолжить обсуждения с российскими должностными лицами гражданской авиации.



Ранее уже сообщалось, что представители США намерены встретиться с представителями российских органов гражданской авиации для обсуждения вопроса о полетах американских авиалайнеров над территорией России.