Доходы главы Кирово-Чепецка за прошлый год почти сравнялись с губернаторскими

В 2017 году доходы главы Кирово-Чепецка Елены Савиной составили 2 млн рублей. Ее супруг заработал 1,1 млн рублей.

По размерам личных доходов Савина почти догнала губернатора Кировской области Игоря Васильева, пишет «Первоисточник». В 2017-м глава региона заработал 2,1 млн рублей (доходы семьи губернатора упали более чем в 4 раза).

В собственности у главы Кирово-Чепецка земельный участок площадью 1 500 кв. м, жилой дом — 149,4 кв. м, квартира 47,8 кв. м. Кроме того, она владеет автомобилями Suzuki Grand Vitara и Toyota RAV4.

Доход главы Слободского Ирины Желваковой составил 674,7 тысячи рублей. Ее муж заработал 1,1 млн рублей. Желвакова владеет половиной участка (1 554 кв. м), половиной дома (97 кв. м) и гаражом (19 кв. м). В пользовании главы города земельный участок (125 кв. м) и квартира (61,4 кв. м).

Глава Котельнича Андрей Лыков, вступивший в должность в сентябре 2017 года, заработал 562,7 тысячи рублей. Он задекларировал дом (67,5 кв. м), квартиру (41,6 кв. м) и земельный участок (492 кв. м). Он также имеет автомобиль Lada Kalina.

Напомним, что в правительстве Кировской области самым богатым стал глава Минэкономразвития региона Владислав Кадыров. Он заработал 24,8 млн рублей.

При этом наиболее успешный среди депутатов Заксобрания области Константин Гозман за год получил доход в 190 млн рублей.