Доходы семьи кировского губернатора за год упали в 4,7 раза

Губернатор Кировской области Игорь Васильев отчитался о доходах за 2017 год. Общий доход его семьи упал в 4,7 раза — до 4,5 млн рублей.

Сам глава региона за год заработал 2,1 млн рублей, следует из декларации, опубликованной на сайте правительства области. Еще 2,4 млн рублей заработала его жена.

В собственности губернатора находится треть квартиры площадью 75,1 кв. м. Также чиновник задекларировал автомобили Volkswagen Touareg (2011 года выпуска) и ВАЗ 21053 (1993 г.в.).

Супруге главы области принадлежат треть в той же квартире и земельный участок площадью 1,5 тысячи кв. м. Также среди имущества жены губернатора указан автомобиль Toyota Land Cruiser.

Годом ранее губернатор задекларировал доход в 3,8 млн рублей. Также ему принадлежали два земельных участка, дом и автомобиль ГАЗ.