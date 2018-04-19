Семьи десяти самых богатых депутатов Заксобрания Кировской области заработали более 0,5 миллиарда рублей
Семьи десяти самых богатых депутатов Законодательного собрания Кировской области заработали в 2017 году 505,1 млн рублей.
Согласно отчетам, опубликованным на сайте регионального парламента, наибольший доход получил гендиректор агропромышленного комплекса «Дороничи» Константин Гозман. В 2017 году он заработал 190,6 млн рублей, увеличив доход почти в 2,4 раза по сравнению с 2016-м.
В собственности депутата 19 земельных участков общей площадью более 25 млн кв. м, дом на 259,5 кв. м. Также он задекларировал 17 объектов нежилой недвижимости площадью более 1 тысячи кв. м.
В отчете Гозмана не указана супруга, но фигурируют два несовершеннолетних ребенка, у которых, правда, нет имущества или доходов.
Вторым по объемам доходов стал президент компании «Движение-Нефтепродукт» Сергей Киселев. Он заработал в 2017 году 126,4 млн рублей против 141,6 млн рублей годом ранее. Он задекларировал все те же два автомобиля Toyota и по одному Chevrolet, УАЗ и ВАЗ. Еще одна Toyota а также Lexus зарегистрированы на несовершеннолетнего ребенка депутата.
Кроме того, в собственности ребенка уже есть квартира на 49,3 кв. м. Сам Киселев владеет четырьмя жилыми домами, четырьмя земельными участками, пятью квартирами и рядом нежилых помещений.
Супруга в декларации также не указана.
Доходы десяти самых богатых семей депутатов Законодательного собрания Кировской области за 2017 год (в млн рублей):
|Имя
|Доход депутата
|Доход супруги
|Итог
|Константин Гозман
|190,6
|—
|190,6
|Сергей Киселев
|126,4
|—
|126,4
|Александр Мельников
|36,9
|0,2
|37,1
|Олег Березин
|7,8
|25,5
|33,3
|Максим Воронков
|32,6
|—
|32,6
|Сергей Момцемлидзе
|31,7
|—
|31,7
|Сергей Головков
|3,7
|13,2
|16,9
|Ильгиз Бурханов
|0,5
|12,5
|13
|Сергей Редькин
|9,7
|3,1
|12,8
|Равиль Нургалеев
|10,6
|0,1
|10,7
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