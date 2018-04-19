Семьи десяти самых богатых депутатов Заксобрания Кировской области заработали более 0,5 миллиарда рублей

Семьи десяти самых богатых депутатов Законодательного собрания Кировской области заработали в 2017 году 505,1 млн рублей.

Согласно отчетам, опубликованным на сайте регионального парламента, наибольший доход получил гендиректор агропромышленного комплекса «Дороничи» Константин Гозман. В 2017 году он заработал 190,6 млн рублей, увеличив доход почти в 2,4 раза по сравнению с 2016-м.

В собственности депутата 19 земельных участков общей площадью более 25 млн кв. м, дом на 259,5 кв. м. Также он задекларировал 17 объектов нежилой недвижимости площадью более 1 тысячи кв. м.

В отчете Гозмана не указана супруга, но фигурируют два несовершеннолетних ребенка, у которых, правда, нет имущества или доходов.

Вторым по объемам доходов стал президент компании «Движение-Нефтепродукт» Сергей Киселев. Он заработал в 2017 году 126,4 млн рублей против 141,6 млн рублей годом ранее. Он задекларировал все те же два автомобиля Toyota и по одному Chevrolet, УАЗ и ВАЗ. Еще одна Toyota а также Lexus зарегистрированы на несовершеннолетнего ребенка депутата.

Кроме того, в собственности ребенка уже есть квартира на 49,3 кв. м. Сам Киселев владеет четырьмя жилыми домами, четырьмя земельными участками, пятью квартирами и рядом нежилых помещений.

Супруга в декларации также не указана.

Доходы десяти самых богатых семей депутатов Законодательного собрания Кировской области за 2017 год (в млн рублей):