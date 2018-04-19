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Семьи десяти самых богатых депутатов Заксобрания Кировской области заработали более 0,5 миллиарда рублей

20:09, 19.04.2018

Семьи десяти самых богатых депутатов Законодательного собрания Кировской области заработали в 2017 году 505,1 млн рублей.

Согласно отчетам, опубликованным на сайте регионального парламента, наибольший доход получил гендиректор агропромышленного комплекса «Дороничи» Константин Гозман. В 2017 году он заработал 190,6 млн рублей, увеличив доход почти в 2,4 раза по сравнению с 2016-м.

В собственности депутата 19 земельных участков общей площадью более 25 млн кв. м, дом на 259,5 кв. м. Также он задекларировал 17 объектов нежилой недвижимости площадью более 1 тысячи кв. м.

В отчете Гозмана не указана супруга, но фигурируют два несовершеннолетних ребенка, у которых, правда, нет имущества или доходов.

Вторым по объемам доходов стал президент компании «Движение-Нефтепродукт» Сергей Киселев. Он заработал в 2017 году 126,4 млн рублей против 141,6 млн рублей годом ранее. Он задекларировал все те же два автомобиля Toyota и по одному Chevrolet, УАЗ и ВАЗ. Еще одна Toyota а также Lexus зарегистрированы на несовершеннолетнего ребенка депутата.

Кроме того, в собственности ребенка уже есть квартира на 49,3 кв. м. Сам Киселев владеет четырьмя жилыми домами, четырьмя земельными участками, пятью квартирами и рядом нежилых помещений.

Супруга в декларации также не указана.

Доходы десяти самых богатых семей депутатов Законодательного собрания Кировской области за 2017 год (в млн рублей):

Имя Доход депутата Доход супруги Итог
Константин Гозман 190,6 190,6
Сергей Киселев 126,4 126,4
Александр Мельников 36,9 0,2 37,1
Олег Березин 7,8 25,5 33,3
Максим Воронков 32,6 32,6
Сергей Момцемлидзе 31,7 31,7
Сергей Головков 3,7 13,2 16,9
Ильгиз Бурханов 0,5 12,5 13
Сергей Редькин 9,7 3,1 12,8
Равиль Нургалеев 10,6 0,1 10,7
ОбществоВласть Кировская область
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