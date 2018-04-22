Президент Армении: ситуация в стране достигла опасной черты

Президент Армении Армен Саркисян заявил, что ситуация в стране достигла опасной черты.

«Висящая в воздухе нетерпимость достигла высшей точки. Меня глубоко беспокоит отказ от предложения диалога, что может привести к конфронтации… Призываю всех, прежде чем сделать любой шаг, проявить крайнюю сдержанность и ответственность, строжайше следовать духу и букве закона, не выходить из рамок прав и обязанностей гражданина Армении, не выходить из рамок ваших должностных полномочий», — приводит его заявление пресс-служба главы государства.

По словам Саркисяна, «висящая в воздухе нетерпимость достигла высшей точки».

«Нельзя допустить, чтобы разделяющий стороны водораздел было невозможно связать мостом… я готов встретиться с депутатом Национального собрания Николом Пашиняном с целью смягчить существующую напряженность посредством диалога политических сил», — заключил он.

Ранее сообщалось, что в Ереване в ходе протестов задержали более 200 демонстрантов.