В Ереване в ходе протестов задержаны более 200 демонстрантов
Правоохранительные органы задержали в Ереване 228 демонстрантов, протестующих против избрания премьером Армении экс-президента страны Сержа Саргсяна.
«На данный момент в полицейские отделения доставлены 228 граждан», — цитирует источник в пресс-службе полиции «РИА Новости».
Ранее Генпрокуратура Армении сообщила о задержании лидера оппозиции Никола Пашиняна и еще двоих депутатов.Происшествия
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