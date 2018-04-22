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Премьер-министр Армении прервал переговоры с лидером оппозиции, требующим его отставки

11:33, 22.04.2018
Премьер-министр Армении прервал переговоры с лидером оппозиции, требующим его отставки
Фото: kremlin.ru

Премьер-министр Армении Серж Саргсян провел переговоры с лидером оппозиции Николом Пашиняном, требующим его отставки. Однако Саргсян прервал беседу и удалился вскоре после начала диалога.

«Фракция, набравшая 7—8%, не имеет права говорить от имени (народа). И у меня больше нет желания говорить с вами», — цитирует премьера ТАСС.

Саргсян призвал лидера оппозиции к законности: «То, что вы предлагаете, — шантаж. Вы не можете шантажировать государство», — сказал он и покинул зал в гостинице Marriott Armenia на площади Республики в Ереване.

Ранее армянский оппозиционный депутат Никол Пашинян заявил, что 22 апреля пройдут его переговоры с премьер-министром Армении Сержем Саргсяном. Предметом беседы станут условия передачи власти.

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