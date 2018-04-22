Минниханов опубликовал видео в поддержку «Ак Барса» с комментариями Николая Дроздова

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал видеоролик в поддержку «Ак Барса», который сегодня может завоевать Кубок Гагарина. Соответствующее видео с комментариями Николая Дроздова размещено на странице президента в Instagram.



«Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня я расскажу вам про удивительных представителей семейства кошачьих — про снежных барсов. Они по своей природе — кочевники, обладают необычайной силой и легко могут преодолевать препятствия. Снежные барсы — одиночки, они ревностно охраняют свою территорию от вторжения. У этих хищников необычайно острое зрение и молниеносная реакция. Барсы не оставляют своей жертве ни единого шанса, они не любят проигрывать», — говорит Дроздов. При этом транслируются моменты игр казанской команды.

«Ак Барс» умеет побеждать. Спасибо за внимание, с вами был Николай Дроздов. Болейте за «Ак Барс»!» — сказал в конце Дроздов.



Напомним, что «Ак Барс» ведет в финальной серии Кубка Гагарина у ЦСКА со счетом 3−1. В случае сегодняшней победы «барсы» станут обладателями Кубка Гагарина. Матч начнется в 17.00.