«Админресурс» опоздал: «Ак Барс» в шаге от Кубка Гагарина

ЦСКА не сможет вернуть серию в Москву?

Накануне казанский «Ак Барс» сделал важнейший шаг к третьему Кубку Гагарина в истории клуба. Команда Зинэтулы Билялетдинова вновь навязала ЦСКА свой хоккей и одержала уверенную победу (3:1). Вопросы, над которыми ломал голову Билл перед матчем, лишь первая ошибка Эмиля Гарипова в финале плей-офф и «точка невозврата» ЦСКА в Москву — об этом и многом другом в материале «Реального времени».

Дилемма для Билла

Перед третьим матчем Зинэтула Билялетдинов не внес ни одного изменения в состав своей команды, но, как показал его ход, главный тренер «Ак Барса» серьезно изменил тактические установки в пользу оборонительного хоккея. Итоговые 38:19 по броскам в пользу ЦСКА это наглядно продемонстрировали. Интересно, что казанцы играли стартовый период по прежней модели и довольно легко его выиграли (2:1). Но уже с середины второй 20-минутки «барсы» начали действовать на удержание и, пропустив на финише периода, не смогли перестроиться вновь для игры «первым» номером. В итоге в овертайме все решила глупая ошибка безупречного прежде финна Атте Охтамаа.

Так что было любопытно посмотреть, вернет ли Билялетдинов атакующий подход, который принес «Ак Барсу» 100-процентный результат в Казани. С другой стороны, и третий матч при всех минусах мог закончиться победой казанцев, если бы Рафаэль Батыршин бросил от синей линии не в штангу, а в угол ворот Сорокина. Ну и, конечно же, здоровенный зуб на Зинэтулу Билялетдинова вырос у форварда ЦСКА Кирилла Петрова.

Как бы воспитанник татарстанского хоккея ни отмалчивался в ответ на соответствующие вопросы журналистов, матчи против «Ак Барса» для него особенные. Фото cska-hockey.ru



Страсти по Петрову

После сезона 2014/2015 Кирилл отправился в НХЛ, но закрепиться в лучшей лиге мира не смог. Поговаривают, что уезжал за океан казанский воспитанник не слишком гладко. Возможно, даже со скандалом. В итоге, вернувшись в Казань, Петров не получил ни одного шанса от Билялетдинова и был скоропостижно обменен в ЦСКА на Станислава Галимова. Последний в столице Татарстана «номером один» не стал, а вот Петров уверенно получил статус одного из лучших снайперов армейцев. Так что размен оказался не в пользу «Ак Барса».

Как бы воспитанник татарстанского хоккея ни отмалчивался в ответ на соответствующие вопросы журналистов, матчи против «Ак Барса» для него особенные. На счету Петрова уже три шайбы в трех финальных играх с казанцами. Впрочем, столько же настрелял у «Ак Барса» Станислав Галиев, лучший снайпер плей-офф КХЛ (10 шайб).

Камбэк Токранова

Билялетдинов накануне все же сделал одно изменение в составе. В заявку вернулся самый результативный защитник команды — Василий Токранов, заменивший Романа Манухова в паре с Рафаэлем Батыршиным.

Старт вчерашней игры был архиважен для обеих команд. Статистика предыдущих матчей серии неизменна: выигрывает тот, кто открывает счет. Видимо, Билл все-таки сделал выводы, аналогичные нашим, и с первых минут «барсы» попытались играть «первым номером», организовав нешуточное давление в зоне Ильи Сорокина. ЦСКА соорудил первую массовую атаку лишь на 6-й минуте периода — зато она закончилась удалением Никиты Лямкина за подножку. Армейцы в большинстве окопались в зоне гостей и обрушили на них шквал бросков от синей линии, но Гарипов вместе с обороной «Ак Барса» справился.

Джастин Азеведо не стал ни с кем делиться, метко бросив низом. Фото cska-hockey.ru



Запоздалый «админресурс»

После двух минут в меньшинстве у казанцев что-то сломалось в игре, и армейцы надолго оккупировали зону гостей. В итоге они даже затолкали шайбу за спину Гарипова, но буквально вместе с ним самим — очевиднейшая атака казанского голкипера во вратарской площади. Удивительное дело, но арбитры минут пять отказывались просматривать эпизод. Под давлением тренерского штаба «Ак Барса» все же просмотрели и справедливо гол отменили. Но вот эта пауза стала первым тревожным сигналом о гипотетическом задействовании армейцами «административного ресурса» в финальной серии Кубка Гагарина. Зинэтула Билялетдинов очень эмоционально отреагировал на вопрос журналистов о действиях арбитров в данном эпизоде.

— Почему сразу не взяли челлендж в матче?

— Мы им говорили об этом, но… Нет, не буду ничего комментировать. Решение есть, но подробно я не хочу об этом говорить.

— «Ак Барс» сегодня много удалялся.



— Эмоции иногда перехлестывают, поэтому и удаления существуют. Надо просто спокойней быть. По удалениям будем делать определенные выводы, — дипломатично сказал Билялетдинов.

К вопросу о удалениях, судьи не успокаивались, высмотрев нарушение у Артема Лукоянова за 3:15 до конца периода. Казанцы отбились с большим трудом. Армейцы очень просто заезжали в зону и, создавая постоянный трафик у ворот Гарипова, обстреливали его с разных дистанций. Справедливости ради нужно сказать, что во второй половине «Ак Барс» почти совсем бросил атаковать. Но все же в хоккее часто бывает так, что шайбу забрасывает команда, которая отбивалась всю 20-минутку. За минуту до конца периода казанцы буквально улетели в контратаку, и Джастин Азеведо не стал ни с кем делиться, метко бросив низом. Сорокин свою команду не выручил. «Ак Барс» все же забросил первым в этой игре — 0:1.



— Игра продолжалась в нашей зоне, не было смысла меняться. ЦСКА глубоко залез, мы убежали три в один. Это все внимание, где-то расслабился соперник, дал нам повод для своей ошибки, — рассказал после игры журналистам Артем Лукоянов, который и отдал голевой пас на Азеведо.

— Сорокина можно винить в этом голе?

— При чем здесь Сорокин? Не думаю, что его можно винить. Он хороший вратарь.

— После второй игры вы говорили, что атмосфера в Москве не очень приятная.

— Сколько приезжаем сюда, нет такого, как в других городах. Хотя сегодня мы как будто дома играли. Столько было наших болельщиков! Играли в равных условиях, — отметил форвард.

А на льду «админресурс» набирал обороты. Судьи не выдержали, уже на третьей минуте второго периода удалив Роба Клинкхаммера за сомнительную игру высоко поднятой клюшкой. Повод, может, и имелся, но нужно все же учитывать, что это было уже четвертое безответное удаление «Ак Барса» за период с небольшим. Впрочем, на самом деле даже удивительно, что «Роснефть» вступила (если вступила) в «кабинетную возню» лишь к четвертому матчу. Не поздновато ли?

«Ак Барс» уверенно ответил оппонентам не «в кабинетах», а на льду. Фото ak-bars.ru



Первая ошибка Гарипова — как доказательство роста

Тем временем «Ак Барс» уверенно ответил оппонентам не «в кабинетах», а на льду. Вновь все сделал Азеведо, накрутивший оборону ЦСКА за воротами Сорокина и выдавший пас на пустые ворота Антону Ландеру — 0:2. «Пас был великолепен, передо мной остались пустые ворота», — так оценил вклад Джастина Азеведо автор заброшенной шайбы после игры.

Казалось, заявка на победу сделана, но почти тут же грубо ошибся Эмиль Гарипов, очень неудачно отбивший перед собой высокий наброс на клюшку Андрею Светлакову, которого упустили Зарипов с Галиевым, — 1:2. И счет в этой игре вновь стал скользким. Пожалуй, это первая серьезная оплошность Гарипова в серии. Все-таки полевым игрокам (Галиеву и Зарипову) было тяжело спрогнозировать такой отскок шайбы от своего голкипера. С другой стороны, одна ошибка за полуфинальную и финальную серию скорее доказывает, как прибавил Гарипов в этом плей-офф. Накануне он отразил 40 из 41-го броска по своим воротам.

Тем временем на экваторе игры случилось поистине эпохальное событие в виде удаления армейца Михаила Науменкова. Напомним, это первое зафиксированное нарушение со стороны армейцев в отчетной игре. «Ак Барс» неплохо располагался в чужой зоне, но явно забывал бросать по воротам. А под занавес периода Александр Бурмистров на индивидуальном дриблинге вынудил Михаила Григоренко нарушить правила, и казанцы получили вторую попытку большинства.

— Вы все лучше выполняете роль форварда оборонительного плана. Это помогает опыт НХЛ? — спросил автор этих строк Александра Бурмистров после игры.

— Я приехал в середине сезона, когда у каждого была своя роль. Билялетдинов меня учит этому. Я делаю все, чтобы команда выиграла.

— Вам, как воспитаннику казанского хоккея, приятно будет выиграть Кубок именно в Казани?

— Конечно. Выиграть Кубок Гагарина любому парню будет приятно. Все хотят выиграть.

ЦСКА не вернуть серию в Москву?

Тем временем на старте третьего периода казанцы уже самостоятельно привезли себе меньшинство, выкинув шайбу из своей зоны за пределы площадки. Отбившись, они принялись умело сушить игру, а на экваторе периода чуть не поймали ЦСКА на контратаке. Глухов убежал один на один с Сорокиным и был сбит. Не дать удаление Богдану Киселевичу арбитры здесь не могли. Однако казанцы не создали ни одного момента у ворот Сорокина, а вот пропустить могли. Вновь сверхнеудачно отбил перед собой неопасный наброс Гарипов, но защитники подчистили.

Чем меньше времени оставалось до финальной сирены, тем увереннее оборонялся «Ак Барс», не позволяя ЦСКА создавать остроту у своих ворот. Игра так и закончилась бы с фартовым для казанцев счетом 2:1, но Ландер на последней минуте ковырнул шайбу из зоны, и та издевательски заползла в уже оставленные Сорокиным ворота. «Ак Барс» опять сыграл в свой хоккей и уверенно забрал гостевой матч. По игре непонятно, за счет чего ЦСКА может вернуть серию в Москву. Уже завтра при своих болельщиках «барсы» должны брать Кубок Гагарина.

Артур Халилуллов