Правительство РФ предложило доработать законопроект о криптовалютах

Правительство РФ поддержало думский законопроект о цифровых финансовых активах, однако предложило внести в документ корректировки. Об этом сообщается на официальном сайте кабмина РФ.

В дополнительном пояснении, по мнению правительства, нуждаются понятия «майнинг», «токен» и «криптовалюта». Также авторам законопроекта следует указать в документе изменения, которые коснутся бухгалтерского учета и налогового законодательства.

Вопросы правительства также вызвала процедура открытия цифрового кошелька: в предложенном законопроекте это разрешается делать только после процедуры непосредственной, а не дистанционной идентификации, что накладывает ограничения на иностранных инвесторов.

Ранее Министерство финансов опубликовало проект закона о регулировании криптовалют. Он предполагает разрешение на проведение ICO. Однако использование криптовалют в России в качестве средства платежа не предполагается.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Госдума РФ может принять закон о криптовалютах в мае этого года.

