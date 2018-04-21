В Самаре открылся Парк футбола ЧМ-2018

Бывший защитник итальянского «Интера» и сборной Колумбии Иван Кордоба и власти Самарской области открыли в субботу в Самаре Парк футбола чемпионата мира 2018 года.

Парк будет работать 21 и 22 апреля с 12.00 до 20.00 на Куйбышевской площади Самары. Посетители парка смогут поучаствовать в мастер-классах и взять автографы у мировых звезд футбола, а также поучаствовать викторинах и посетить аттракционы, передает ТАСС.

Ближайшие фестивали пройдут в Екатеринбурге (29—30 апреля), Казани (5—6 мая), Нижнем Новгороде (12—13 мая), Санкт-Петербурге (19—20 мая) и Калининграде (2—3 июня).

Напомним, что первый матч на стадионе «Самара Арена», который был построен специально к чемпионату мира по футболу в 2018 году, должен состояться 28 апреля.