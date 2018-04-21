Самарский парк футбола ЧМ-2018 в первый день работы посетили более 7 тысяч человек

Парк футбола чемпионата мира 2018 года в Самаре в первый день работы посетило 7,3 тыс. гостей.



Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на организаторов.

Парк футбола чемпионата мира 2018 года в Самаре открылся сегодня при участии бывшего защитника итальянского «Интера» и сборной Колумбии Ивана Кордобы и местных властей. Он будет работать 21 и 22 апреля с 12.00 до 20.00 на Куйбышевской площади города.