Новости общества

19:28 МСК
Новости раздела
Общество

Скончался снимавшийся в фильмах о Гарри Поттере и Остине Пауэрсе актер Верн Тройер

07:58, 22.04.2018
Скончался снимавшийся в фильмах о Гарри Поттере и Остине Пауэрсе актер Верн Тройер
Фото: ru.wikipedia.org / GabboT

Американский актер Верн Тройер, известный по фильмам об Остине Пауэрсе и Гарри Поттере, скончался на 50-м году жизни. Об этом сообщает издание TMZ.

Отмечается, что месяц назад Тройер попал в больницу, где был подключен к системе жизнеобеспечения.

Широкую известность Верну Тройеру, актеру, стендап-комику и каскадеру, принесла роль персонажа Мини-Мы в серии фильмов «Остин Пауэрс». Также актер запомнился по ролям в фильмах «Гарри Поттер и философский камень», «Парень из пузыря», «Люди в черном» и «Гринч — похититель Рождества».

Ранее скончался сыгравший в «Гарри Поттере» и «Сибирском цирюльнике» актер Роберт Харди.

ОбществоКультура
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан