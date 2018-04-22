Скончался снимавшийся в фильмах о Гарри Поттере и Остине Пауэрсе актер Верн Тройер

Американский актер Верн Тройер, известный по фильмам об Остине Пауэрсе и Гарри Поттере, скончался на 50-м году жизни. Об этом сообщает издание TMZ.

Отмечается, что месяц назад Тройер попал в больницу, где был подключен к системе жизнеобеспечения.

Широкую известность Верну Тройеру, актеру, стендап-комику и каскадеру, принесла роль персонажа Мини-Мы в серии фильмов «Остин Пауэрс». Также актер запомнился по ролям в фильмах «Гарри Поттер и философский камень», «Парень из пузыря», «Люди в черном» и «Гринч — похититель Рождества».

Ранее скончался сыгравший в «Гарри Поттере» и «Сибирском цирюльнике» актер Роберт Харди.