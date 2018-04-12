Компания Вексельберга купила «Водоканал» Пензы

Компания «Российские коммунальные системы» (входит в группу «Ренова» Виктора Вексельберга) завершила сделку по покупке пензенского «Горводоканала». Об этом сказано в сообщении пресс-службы РКС.



РКС приобрела по 100% компаний «Инвестресурс» и «Водоканал», которые владеют 51% в «Горводоканале» (еще 49% — у муниципального унитарного предприятия по очистке города, которое принадлежит администрации Пензы).



«Пенза является одним из ключевых регионов, входящих в круг стратегических интересов РКС, и сегодняшнее событие является результатом большой работы по территориальной экспансии компании», — прокомментировал сделку гендиректор «Российских коммунальных систем» Павел Курзаев.

По информации источника РБК, РКС заплатили за покупку около 300 млн рублей, однако официального подтверждения этой информации нет.



Напомним, что в феврале в Пензе произошли две аварии на теплотрассах, в результате которых без тепла остались 150 домов города.