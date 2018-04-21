Сити-менеджер Кирова принял участие в субботнике

Глава администрации Кирова Илья Шульгин принял участие в субботнике. Всего на уборку территорий вышли более 120 сотрудников горадминистрации.

Общегородские субботники состоялись сегодня на шести территориях, сообщает пресс-служба мэрии города. Активисты прибрали скверы у Театральной площади, на углу улиц Воровского и Карла Маркса, на пересечении улиц Комсомольской и Азина, у кафе «Театральное», около Центральной гостиницы и сквера Борцов революции.

«Радует, что нас в этом поддерживают предприятия и организации, центры местной активности, общественники и просто неравнодушные кировчане», — заявил Шульгин.

Как отмечается, субботники также проводятся во всех муниципальных учреждениях образования, благоустраивают прилегающие территории сотрудники муниципальных предприятий и организаций.

Напомним, что в Оренбурге субботник был перенесен из-за плохой погоды.