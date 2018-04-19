Власти Оренбурга перенесли общегородской субботник из-за дождя
Мэрия Оренбурга объявила о переносе даты общегородского субботника. Из-за дождя власти города отказались от уборки, назначенной на 20 апреля.
Администрация города сообщила, что субботник пройдет 24 апреля, передает ria56.ru.
При этом окружные субботники назначены на 27 апреля и не переносились.
Ранее в городе уже проводился субботник. На него пришли более 40 тысяч человек.Общество
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