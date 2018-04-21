В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Башкирии
Сегодня вечером и завтра днем в Башкирии ожидается ухудшение погоды. В МЧС предупредили об осадках и сильном ветре.
В ночь на воскресенье ожидается небольшой дождь со снегом, говорится в сообщении ГУ МЧС по РБ. Сила ветра составит 9—14 м/с. Однако завтра днем порывы ветра будут достигать 17—22 м/с. Местами также прогнозируется дождь.
Спасатели рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим и проверять резину перед выездом на трассу.
Пешеходам посоветовали соблюдать повышенную осторожность.
Также в МЧС считают целесообразным убрать лишние вещи с балконов и плотно закрыть окна и двери.
Напомним, что сегодня ураган в Москве нанес ощутимый вред городу. На данный момент известно о 12 пострадавших в результате сильного ветра в столице.
Общество Башкортостан
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