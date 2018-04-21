В МЧС предупредили об ухудшении погоды в Башкирии

Сегодня вечером и завтра днем в Башкирии ожидается ухудшение погоды. В МЧС предупредили об осадках и сильном ветре.

В ночь на воскресенье ожидается небольшой дождь со снегом, говорится в сообщении ГУ МЧС по РБ. Сила ветра составит 9—14 м/с. Однако завтра днем порывы ветра будут достигать 17—22 м/с. Местами также прогнозируется дождь.

Спасатели рекомендовали водителям соблюдать скоростной режим и проверять резину перед выездом на трассу.

Пешеходам посоветовали соблюдать повышенную осторожность.

Также в МЧС считают целесообразным убрать лишние вещи с балконов и плотно закрыть окна и двери.

Напомним, что сегодня ураган в Москве нанес ощутимый вред городу. На данный момент известно о 12 пострадавших в результате сильного ветра в столице.



