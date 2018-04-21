Во время урагана в Москве пострадали 12 человек

В результате урагана в Москве пострадали 12 человек.

«На данный момент известно о 12 пострадавших», — цитирует источника «Интерфакс».

Московский метрополитен начал предупреждать пассажиров о непогоде по громкой связи. Также в городе закрыли ВДНХ и Парк Горького.



Ранее МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре и грозе с 18 часов 21 апреля до 18 часов 22 апреля 2018 года.