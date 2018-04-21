Во время урагана в Москве пострадали 12 человек
В результате урагана в Москве пострадали 12 человек.
«На данный момент известно о 12 пострадавших», — цитирует источника «Интерфакс».
Московский метрополитен начал предупреждать пассажиров о непогоде по громкой связи. Также в городе закрыли ВДНХ и Парк Горького.
Ранее МЧС России по Республике Татарстан опубликовало предупреждение о сильном ветре и грозе с 18 часов 21 апреля до 18 часов 22 апреля 2018 года.Происшествия
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