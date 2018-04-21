В Татарстане с начала апреля ликвидировали 70% выявленных свалок

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В Татарстане с начала апреля выявлено 470 нелегальных свалок, из которых 70% уже ликвидировано. Об этом сообщил министр экологии и природных ресурсов РТ Александр Шадриков на совещании в Кабмине РТ.

В сфере природоохранного законодательства уже выявлено 1542 нарушения, составлено 899 протоколов, сообщил министр.



По его словам, в Казани с начала санитарно-экологического двухмесячника от мусора очистили 550 дворовых территорий и помыли 130 остановочных площадок. На 28 апреля в столице Татарстана намечено проведение субботника «Парковые герои». Его особенностью станет раздельный сбор мусора.

Шадриков также подчеркнул, что участие в субботниках, проходящих по всей республике, уже приняли 387 тысяч человек.

Президент Татарстана Рустам Минниханов, в свою очередь отметил, что очистке городов и районов от нелегальных свалок необходимо уделять пристальное внимание. «Кроме нас с вами этот мусор никто не уберет», — отметил президент РТ.



Ранее инспекторы Минэкологии обнаружили у поселка Мирный незаконную свалку с ртутными лампами и личными делами больных.