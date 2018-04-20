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В Татарстане экологи нашли свалку с ртутными лампами и личными делами больных

14:27, 20.04.2018
В Татарстане экологи нашли свалку с ртутными лампами и личными делами больных
Фото: пресс-служба МЭПР РТ

Инспекторы Минэкологии обнаружили у поселка Мирный незаконную свалку. Отмечается, что на ней складированы отходы 1 класса опасности — ртутные лампы, требующие специальной утилизации, а также личные дела больных.

В пресс-службе МЭПР РТ сообщили, что определить виновных поможет морфологический состав мусора. Сейчас экологи рассчитывают ущерб, нанесенный окружающей среде. В Минэкологии «Реальному времени» рассказали, что это, скорее всего, вина не лечебного учреждения, а подрядчиков.

Ранее инспекторы Министерства экологии и природных ресурсов РТ обнаружили, что произошел сброс сточных вод с последующим попаданием в Казанку. Стоками было загрязнено более 1000 кв. метров почвы.

Происшествия Татарстан
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