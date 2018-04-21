«АГК-2» приобрела землю под МСЗ в Осиново за 101 тысячу рублей
«АГК-2» приобрела землю под мусоросжигательный завод (МСЗ) в Осиново у ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» за 101 тыс. рублей. Об этом сообщила компания-застройщик в ответ на просьбу жителей озвучить стоимость земли.
Площадь земельного участка с кадастровым номером 16:20:080801:201 составляет 113064 кв. м. Он относится к категории сельскохозяйственного назначения, которые разрешено использовать для сельскохозяйственного производства, уточнили в компании.
В «АГК-2» также рассказали, что участок был приобретен по кадастровой стоимости с целью снижения издержек на проект, которые будут учитываться в тарифе для населения. В ближайшее время будет проведена процедура внесения изменений в генплан поселения для перевода участка в категорию промышленного пользования.
Напомним, в Татарстане намерены построить МСЗ в поселке Осиново. По предварительному плану, строительство начнется в октябре 2018 года. Ожидается, что завод заработает в 2022 году.
Часть казанцев активно протестует против появления завода рядом с жилыми массивами. Мнением активистов одна из противниц МСЗ поделилась в колонке для «Реального времени».
комментарии
Площадь земельного участка с кадастровым номером 16:20:080801:201 составляет 113064 кв. м.
2.немного арифметики: 101 000:113 064=0,8932993702681667 рэ; сотка стоит 89 рэ.33коп;
3. то есть участок под картошку 20 соток стоит 89,33Х20=1 783 рэ. 30 коп; для справки от 75 000 руб. сотка, от 160 000 руб. сотка
от 180 000 руб. сотка;
4. не буду по соткам, лирика: технологии переработки меняются, иногда, так скажем. В ФРГ раз в 7,5 лет меняются основные фонды. То есть берёте старенький (по меркам ФРГ) заводик, ч учётом требований комкома, 15 летней давности, разбираете, подкрашиваете и монтируете в забытой богом дыре (можно и в Осиново) ну это не обязательно, лишь бы руководство понимало толк в «инвестициях» своего проживания, так скажем, а затем (через некоторое время) сбагриваете его по сходной цене, как новейшую, для этой дыры, технологию;
5. в этой истории интересно то, что НИ КТО не ВОЗНИКАЕТ О НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ, заключаещейся в том, что промышленность была поделена по ФЕДЕРАЛЬНОМУ закону ДЛЯ ВСЕХ, а пахотные земли по указу Президента Бори Ельцина, только для тех, кто в сельской местности;
6. НИ КТО….