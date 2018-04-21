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«АГК-2» приобрела землю под МСЗ в Осиново за 101 тысячу рублей

09:47, 21.04.2018 7
«АГК-2» приобрела землю под МСЗ в Осиново за 101 тысячу рублей
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

«АГК-2» приобрела землю под мусоросжигательный завод (МСЗ) в Осиново у ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» за 101 тыс. рублей. Об этом сообщила компания-застройщик в ответ на просьбу жителей озвучить стоимость земли.

Площадь земельного участка с кадастровым номером 16:20:080801:201 составляет 113064 кв. м. Он относится к категории сельскохозяйственного назначения, которые разрешено использовать для сельскохозяйственного производства, уточнили в компании.

В «АГК-2» также рассказали, что участок был приобретен по кадастровой стоимости с целью снижения издержек на проект, которые будут учитываться в тарифе для населения. В ближайшее время будет проведена процедура внесения изменений в генплан поселения для перевода участка в категорию промышленного пользования.

Напомним, в Татарстане намерены построить МСЗ в поселке Осиново. По предварительному плану, строительство начнется в октябре 2018 года. Ожидается, что завод заработает в 2022 году.

Часть казанцев активно протестует против появления завода рядом с жилыми массивами. Мнением активистов одна из противниц МСЗ поделилась в колонке для «Реального времени».

Недвижимость Татарстан
комментарии 7

комментарии

  • Анонимно 21 апр
    101 тысяча будет учитываться в тарифе... как и остальные 28 миллиардов... ну и что?
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  • Анонимно 21 апр
    Ну а почему не было торгов?? Может быть я тоже за такие копейки эту землю бы купил! Пускай возвращают землю обратно. Мы там парк сделаем. Яблони посадим!!!
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    Анонимно 21 апр
    обе компании частные - частная сделка - какие торги? Вот если 28 млрд. бюджетные - тогда точно торги... и вопрос правильный... Могли и частные пять участков скупить - в центре Салават Купере..
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  • Алексей Силантьев 21 апр
    Ничего плохого нет в том, что земля досталась недорого…
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  • Анонимно 21 апр
    1. жоржик. АГК-2» приобрела землю под мусоросжигательный завод (МСЗ) в Осиново у ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» за 101 тыс. рублей. Об этом сообщила компания-застройщик в ответ на просьбу жителей озвучить стоимость земли.
    Площадь земельного участка с кадастровым номером 16:20:080801:201 составляет 113064 кв. м.
    2.немного арифметики: 101 000:113 064=0,8932993702681667 рэ; сотка стоит 89 рэ.33коп;
    3. то есть участок под картошку 20 соток стоит 89,33Х20=1 783 рэ. 30 коп; для справки от 75 000 руб. сотка, от 160 000 руб. сотка
    от 180 000 руб. сотка;
    4. не буду по соткам, лирика: технологии переработки меняются, иногда, так скажем. В ФРГ раз в 7,5 лет меняются основные фонды. То есть берёте старенький (по меркам ФРГ) заводик, ч учётом требований комкома, 15 летней давности, разбираете, подкрашиваете и монтируете в забытой богом дыре (можно и в Осиново) ну это не обязательно, лишь бы руководство понимало толк в «инвестициях» своего проживания, так скажем, а затем (через некоторое время) сбагриваете его по сходной цене, как новейшую, для этой дыры, технологию;
    5. в этой истории интересно то, что НИ КТО не ВОЗНИКАЕТ О НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ, заключаещейся в том, что промышленность была поделена по ФЕДЕРАЛЬНОМУ закону ДЛЯ ВСЕХ, а пахотные земли по указу Президента Бори Ельцина, только для тех, кто в сельской местности;
    6. НИ КТО….
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  • Анонимно 22 апр
    С природой творится чёрт знает что. А наши безответственные власти хотят окончательно разрушить всю Эко систему..Ау! Власть имущие! почему вы такие вредители? Конечно, вам плевать что будет засуха или др неблагоприятные явления на планете. Вы все равно будете сыты и в тепле . это простые люди будут страдать от голода и холода. Почему вы выбрали лёгкий путь -мусоро сжигательный завод?? За 25миллионов можно утилизировать мусор без вреда для природы!
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  • Анонимно 22 апр
    Сжигать мусор это средневековье, в Европе сортируют и практически ничего не остаётся. Нужно сортировать и культуру людей поднимать.
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