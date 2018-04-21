«АГК-2» приобрела землю под МСЗ в Осиново за 101 тысячу рублей

«АГК-2» приобрела землю под мусоросжигательный завод (МСЗ) в Осиново у ООО «Птицеводческий комплекс «Ак Барс» за 101 тыс. рублей. Об этом сообщила компания-застройщик в ответ на просьбу жителей озвучить стоимость земли.

Площадь земельного участка с кадастровым номером 16:20:080801:201 составляет 113064 кв. м. Он относится к категории сельскохозяйственного назначения, которые разрешено использовать для сельскохозяйственного производства, уточнили в компании.

В «АГК-2» также рассказали, что участок был приобретен по кадастровой стоимости с целью снижения издержек на проект, которые будут учитываться в тарифе для населения. В ближайшее время будет проведена процедура внесения изменений в генплан поселения для перевода участка в категорию промышленного пользования.

Напомним, в Татарстане намерены построить МСЗ в поселке Осиново. По предварительному плану, строительство начнется в октябре 2018 года. Ожидается, что завод заработает в 2022 году.

Часть казанцев активно протестует против появления завода рядом с жилыми массивами. Мнением активистов одна из противниц МСЗ поделилась в колонке для «Реального времени».

