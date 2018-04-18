СК обнародовал первые результаты расследования отравления Скрипалей

Следственный комитет России опубликовал видеоролик, в котором рассказывается о расследовании отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.

Согласно ролику, опубликованному на официальном youtube-канале СК России, следователи отследили весь путь Юлии Скрипаль из Москвы в Солсбери.

«Следствию удалось проследить весь ее путь — вплоть до посадки в самолет. Установлен водитель такси, который привез Юлию Скрипаль в аэропорт, а также все пассажиры воздушного судна, на котором девушка летела в Соединенное Королевство», — заявили в СК, отметив, что ни у одного из этих пассажиров не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами.

На данный момент следователи изучают детали и опрашивают свидетелей. Им удалось установить места работы Юлии Скрипаль в России, круг общения и адреса проживания». Кроме того, СК направил дополнительный запрос Великобритании, чтобы допросить дочь Скрипаля, но пока не получил ответа.

Ранее ОЗХО не смогла установить страну происхождения яда, которым отравили Скрипалей.