СК обнародовал первые результаты расследования отравления Скрипалей
Следственный комитет России опубликовал видеоролик, в котором рассказывается о расследовании отравления бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери.
Согласно ролику, опубликованному на официальном youtube-канале СК России, следователи отследили весь путь Юлии Скрипаль из Москвы в Солсбери.
«Следствию удалось проследить весь ее путь — вплоть до посадки в самолет. Установлен водитель такси, который привез Юлию Скрипаль в аэропорт, а также все пассажиры воздушного судна, на котором девушка летела в Соединенное Королевство», — заявили в СК, отметив, что ни у одного из этих пассажиров не зафиксировано признаков интоксикации, связанных с отравлением химическими веществами.
На данный момент следователи изучают детали и опрашивают свидетелей. Им удалось установить места работы Юлии Скрипаль в России, круг общения и адреса проживания». Кроме того, СК направил дополнительный запрос Великобритании, чтобы допросить дочь Скрипаля, но пока не получил ответа.
Ранее ОЗХО не смогла установить страну происхождения яда, которым отравили Скрипалей.
Справка
4 марта в Великобритании отравили экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. После чего они находились в коме. Юлия Скрипаль пришла в себя 29 марта.
Позже Великобритания официально обвинила Россию в попытке убийства бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери. В связи с этим из Британии выслали российских дипломатов. В солидарность с Лондоном были высланы представители России и из других стран. В ответ на это Москва приняла зеркальные меры.
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