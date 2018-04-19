В Сети создали петицию «Нет закону против родных языков»

Инициативная группа создала петицию «Нет закону против родных языков», адресованную президенту РФ Владимиру Путину.

Активисты таким образом выступили против внесенного 10 апреля текущего года в Госдуму законопроекта об отмене обязательного изучения родного языка в школе. Петицию на 16.49 уже подписали 688 человек.

«Мы серьезно обеспокоены тем, что возможная реализация законопроекта приведет к нарушению существующего баланса, к постепенному уменьшению, а впоследствии и выхолащиванию изучаемых в школе родных языков», — говорится в обращении.

Авторы проекта, наоборот, считают, что предлагаемые изменения позволят сохранить баланс реализации конституционного права граждан на свободный выбор языка воспитания и обучения, а также возможности изучения государственных языков республик.