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В Сети создали петицию «Нет закону против родных языков»

16:49, 19.04.2018 4
В Сети создали петицию «Нет закону против родных языков»
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Инициативная группа создала петицию «Нет закону против родных языков», адресованную президенту РФ Владимиру Путину.

Активисты таким образом выступили против внесенного 10 апреля текущего года в Госдуму законопроекта об отмене обязательного изучения родного языка в школе. Петицию на 16.49 уже подписали 688 человек.

«Мы серьезно обеспокоены тем, что возможная реализация законопроекта приведет к нарушению существующего баланса, к постепенному уменьшению, а впоследствии и выхолащиванию изучаемых в школе родных языков», — говорится в обращении.

Авторы проекта, наоборот, считают, что предлагаемые изменения позволят сохранить баланс реализации конституционного права граждан на свободный выбор языка воспитания и обучения, а также возможности изучения государственных языков республик.

ОбществоОбразование
комментарии 4

комментарии

  • Анонимно 19 апр
    молодцы. тогда и пусть русский будет добровольным. он татарам башкирам чувашам и др не родной язык.
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  • Анонимно 19 апр
    Всем, кому не нужен российский аттестат - могут считать русский язык добровольным.
    Более того, русские, всем таким добровольцам, ещё и "спасибо" скажут, за не знания русского языка.
    Возиться, правда, никто ни с кем в России больше не будет.
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  • Анонимно 20 апр
    Прекрасная инициатива! Обязательно подпишу петицию и всем рекомендую! Ссылка есть в самой публикации!
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  • Анонимно 20 апр
    Всем кому не безразлична судьба татарского языка и народа необходимо обязательно подписать эту петицию. По времени не займет больше минуты, а сделаете доброе дело!
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