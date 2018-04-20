Путин проведет совещание с главами Минобороны и Генштаба Вооруженных сил России
Президент России Владимир Путин сегодня проведет совещание с главами Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил России Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
Песков сообщил, что совещание, инициированное президентом, состоится «во второй половине дня». Отмечается, что на нем будут обсуждаться различные вопросы и военное строительство, передает ТАСС.
Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли 103 ракетных удара по территории Сирии, обвинив лидера страны Башара Асада в применении химического оружия. Сколько именно ударов попало в цель — неизвестно.ОбществоВласть
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