Путин проведет совещание с главами Минобороны и Генштаба Вооруженных сил России

Президент России Владимир Путин сегодня проведет совещание с главами Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил России Сергеем Шойгу и Валерием Герасимовым, сообщил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Песков сообщил, что совещание, инициированное президентом, состоится «во второй половине дня». Отмечается, что на нем будут обсуждаться различные вопросы и военное строительство, передает ТАСС.

Напомним, в ночь на 14 апреля США, Франция и Великобритания нанесли 103 ракетных удара по территории Сирии, обвинив лидера страны Башара Асада в применении химического оружия. Сколько именно ударов попало в цель — неизвестно.