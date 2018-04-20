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Комиссия рекомендовала Думе Нижнего Новгорода лишить депутатского мандата главу «Водоканала» Сорокина

17:49, 20.04.2018
Комиссия рекомендовала Думе Нижнего Новгорода лишить депутатского мандата главу «Водоканала» Сорокина
Фото: gorduma.nnov.ru

Спецкомиссия рекомендовала Городской думе Нижнего Новгорода лишить депутатского мандата председателя совета директоров ОАО «Нижегородский водоканал» Олега Сорокина.

Комиссия по контролю за соблюдением ограничений и запретов о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности в Нижнем Новгороде, направила в Гордуму соответствующие рекомендации.

Депутаты рассмотрят их на заседании 25 апреля, передает «ФедералПресс».

Ранее прокуратура обнаружила, что Сорокин значительно занизил данные о полученных в 2016 году доходах.

Сейчас Сорокин — директор по строительству ООО «Строительно-монтажная фирма «Промстрой».

Напомним, что в Нижнем Новгороде находится под арестом бывший глава администрации города, которого также зовут Олег Сорокин. В последнее время он занимал пост спикера Законодательного собрания области.

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