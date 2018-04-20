Комиссия рекомендовала Думе Нижнего Новгорода лишить депутатского мандата главу «Водоканала» Сорокина

Спецкомиссия рекомендовала Городской думе Нижнего Новгорода лишить депутатского мандата председателя совета директоров ОАО «Нижегородский водоканал» Олега Сорокина.

Комиссия по контролю за соблюдением ограничений и запретов о противодействии коррупции лицами, замещающими муниципальные должности в Нижнем Новгороде, направила в Гордуму соответствующие рекомендации.

Депутаты рассмотрят их на заседании 25 апреля, передает «ФедералПресс».

Ранее прокуратура обнаружила, что Сорокин значительно занизил данные о полученных в 2016 году доходах.

Сейчас Сорокин — директор по строительству ООО «Строительно-монтажная фирма «Промстрой».

Напомним, что в Нижнем Новгороде находится под арестом бывший глава администрации города, которого также зовут Олег Сорокин. В последнее время он занимал пост спикера Законодательного собрания области.