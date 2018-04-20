ТАИФ-НК прокомментировал предупреждение ФАС в ограничении поставок бензина на внутренний рынок

Фото: Олег Тихонов

В ТАИФ-НК прокомментировали предупреждение ФАС в ограничении поставок бензина на рынок России. Как сообщили корреспонденту «Реального времени», в 2017 году предприятием было переработано 8 168,2 тыс. тонн обессоленной нефти и газового конденсата, объем производства светлых нефтепродуктов составил 4 655,4 тыс. тонн, из них реализовано на внутренний рынок 2 599,3 тыс. тонн, что составило 55,8% от объема реализации светлых нефтепродуктов на внутренний рынок и 31,8% от объема переработанного нефтегазового сырья.

В настоящее время предприятие осуществляет пусконаладочные работы и комплексное опробование оборудования на новом комплексе глубокой переработки тяжелых остатков. В связи с этим выпуск светлых нефтепродуктов увеличивается. При этом, отметили в компании, в первую очередь продукция направляется на внутренний рынок, а после удовлетворения потребностей российских потребителей предприятие вынуждено реализовывать нефтепродукты за пределами РФ. Кроме этого, ТАИФ-НК ежедневно выставляет на продажу нефтепродукты на электронных торговых площадках: Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже и Onlinecontract.

Специалисты компании сообщили, что после выхода комплекса глубокой переработки тяжелых остатков на проектную мощность выпуск светлых нефтепродуктов на предприятии значительно возрастет.

Напомним, ранее ФАС направила предупреждение ТАИФ-НК за сокращение поставок автомобильных бензинов и дизельного топлива на внутренний рынок и увеличение его отправки на экспорт. Подобное предупреждение получили еще две компании — АО «ФортеИнвест» и ОАО «Сургутнефтегаз».