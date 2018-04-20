«Т Плюс» может отключить от электричества транспортные предприятия Орска и Новотроицка

Оренбургский филиал компании «ЭнергосбыТ Плюс» (входит в группу «Т Плюс») пригрозил МУП «Орскгортранс» и МУП «НовГорТранс» отключением от энергосети. Транспортные предприятия накопили перед энергосбытовой компанией миллионные долги.

Долг «НовГорТранса» достиг 13,1 млн рублей, сообщает пресс-служба компании. МУП «Орскгортранс» не оплатило счета на сумму 30,9 млн рублей.

«Если до 25 апреля транспортники не погасят долги согласно высланным уведомлениям, им грозит ограничение энергоснабжения. Под ограничения в первую очередь попадут административно-хозяйственные помещения предприятий», — говорится в релизе компании.

Ранее губернатора Оренбургской области Юрий Берг поручил разработать в регионе программу по развитию городского электротранспорта.

Напомним, что «Т Плюс» разберет одну из труб Кировской ТЭЦ-3 за 5,9 млн рублей.