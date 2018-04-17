«Т Плюс» разберет одну из труб Кировской ТЭЦ-3 за 5,9 миллиона рублей

ПАО «Т Плюс» (входит в группу «Т Плюс») объявило тендер на разборку одной из труб Кировской ТЭЦ-3. Начальная цена контракта составляет 5,9 млн рублей.

Подача заявок завершилась 13 апреля, следует из сообщения, опубликованного на сайте госзакупок. Однако подведение итогов запланировано только на 22 мая.

Компания также опубликовала тендеры на ремонт зданий и кабинетов Кировской ТЭЦ-3 и на огнезащитную обработку металлических конструкций ТЭЦ-3.

Напомним, что «Т Плюс» является крупнейшей частной российской компанией в сфере энергетики. Основным акционером является группа «Ренова» Виктора Вексельберга.

Кировская ТЭЦ-3 расположена в Кирово-Чепецке. Установленная электрическая мощность — 258 МВт, тепловая — 606 Гкал/ч.