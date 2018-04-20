АКИТ: блокировка Telegram не вызвала никаких проблем у интернет-магазинов

Блокировка мессенджера Telegram не вызвала никаких проблем у интернет-магазинов, рассказали «Реальному времени» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Однако в пресс-службе отметили, что затронуть эта ситуация все-таки могла отдельные интернет-магазины (менее 1%). Эти магазины хранили данные не на территории РФ, а в облаках Amazon и Google, то есть за рубежом.

Кроме того, предыдущий прецедент с блокировкой IP-адресов, который произошел около месяца назад, «послужил профилактической мерой, после этого большинство ретейлеров перенесли свои серверы в российские data-центры», — заявили в АКИТ.



Напомним, Роскомнадзор заблокировал свыше 15,8 млн IP-адресов Amazon и Google из-за Telegram.

