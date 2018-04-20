Новости бизнеса

19:37 МСК
Новости раздела
Бизнес

АКИТ: блокировка Telegram не вызвала никаких проблем у интернет-магазинов

16:28, 20.04.2018
АКИТ: блокировка Telegram не вызвала никаких проблем у интернет-магазинов
Фото: pixabay.com

Блокировка мессенджера Telegram не вызвала никаких проблем у интернет-магазинов, рассказали «Реальному времени» в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ).

Однако в пресс-службе отметили, что затронуть эта ситуация все-таки могла отдельные интернет-магазины (менее 1%). Эти магазины хранили данные не на территории РФ, а в облаках Amazon и Google, то есть за рубежом.

Кроме того, предыдущий прецедент с блокировкой IP-адресов, который произошел около месяца назад, «послужил профилактической мерой, после этого большинство ретейлеров перенесли свои серверы в российские data-центры», — заявили в АКИТ.

Напомним, Роскомнадзор заблокировал свыше 15,8 млн IP-адресов Amazon и Google из-за Telegram.

БизнесРозничная торговля
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Live pic Видеотрансляция VIII расширенное заседания Совета по предпринимательству при Президенте Республики Татарстан