Роскомнадзор заблокировал свыше 1,8 млн IP-адресов Amazon и Google

Роскомнадзор заблокировал свыше 1,8 млн IP-адресов серверов Amazon и Google.

Как сообщает «Медиазона», первые 600 тыс. серверов Amazon были внесены в реестр примерно в 18.00 по московскому времени. Еще 131 тыс. ведомство добавило после 20.00, после 20.30 — больше миллиона. При этом последняя блокировка касалась подсети Google.

Глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что служба начала блокировать IP-адреса компании Amazon в связи с тем, что мессенджер Telegram начал использовать их для обхода блокировки в России.

«У нас в выгрузку поступила подсеть Amazon, на которую перешел Telegram. Дело в том, что третий пункт решения суда предписывает Роскомнадзору и иным юридическим лицам не создавать условия для технического доступа к заблокированному мессенджеру. Мы исполняем решение суда», — цитирует его RT.