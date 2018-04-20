В Саранске открылся Культурно-выставочный центр Русского музея

Культурно-выставочный центр (КВЦ) Русского музея открылся в Мордовском республиканском музее изобразительных искусств имени С.Д. Эрьзи (МРМИИ) 19 апреля. Об этом сообщается на сайте музея.



КВЦ Русского музея начал свою работу с выставки «Николай Рерих». В экспозиции представлены 40 произведений художника, отражающих основные этапы его творческого пути.

Культурно-выставочный центр состоит из трех площадок: экспозиционно-выставочное пространство, информационно-образовательный центр «Русский музей: виртуальный филиал», а также ресурсный центр творческого развития детей и подростков с различными социальными и физическими возможностями.



Отметим, что Саранск стал четвертым городом в России после Казани, Ярославля и Мурманска, где открылся КВЦ Русского музея.