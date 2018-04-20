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Строители МСЗ в Казани планируют открыть еще один завод для переработки золы

15:53, 20.04.2018 1
Строители МСЗ в Казани планируют открыть еще один завод для переработки золы
Фото: скриншот

Строители мусоросжигательного завода в Казани построят еще один завод для переработки золы в строительные материалы, сообщается на странице Общественной палаты в социальной сети «ВКонтакте».

При сжигании мусора остается летучая зола, имеющая 3-й (из пяти) класс опасности. Такой завод якобы поможет переработать золу в стройматериалы. Предполагается, что еще один завод позволит минимизировать вред от МСЗ. Для убедительности прилагается видео.

Напомним, у МСЗ в Казани нашлось множество противников. Доводы за и против новой системы утилизации мусора — в сюжете «Реального времени».

БизнесПромышленность Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    всякие химические заводы строяться в Татарстане. дышать уже ничем как кроме Борового. Еще круглосуточно все леса рубиться для турков. скоро превратиться весь Татарстан пустыню отрпвленную.
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