Строители МСЗ в Казани планируют открыть еще один завод для переработки золы

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Строители мусоросжигательного завода в Казани построят еще один завод для переработки золы в строительные материалы, сообщается на странице Общественной палаты в социальной сети «ВКонтакте».

При сжигании мусора остается летучая зола, имеющая 3-й (из пяти) класс опасности. Такой завод якобы поможет переработать золу в стройматериалы. Предполагается, что еще один завод позволит минимизировать вред от МСЗ. Для убедительности прилагается видео.

Напомним, у МСЗ в Казани нашлось множество противников. Доводы за и против новой системы утилизации мусора — в сюжете «Реального времени».