В Перми с июня плату за парковку могут повысить до 20 рублей в час

Стоимость оплаты парковок в Перми может увеличиться с июня этого года. Об этом сообщил начальник МКУ «Пермская дирекция дорожного движения» Максим Кис.

«Сейчас внесен на экспертизу проект, согласно которому в Перми произойдет повышение оплаты парковки на 5 рублей, то есть до 20 рублей за час. Изменения предполагается ввести в июне этого года», — приводит его слова сайт администрации Перми.



Напомним, что на прошлой неделе во время «городского часа» с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым администрация Перми предложила увеличить плату за парковку с 15 до 20 рублей в час. Также было сказано о необходимости расширить с 1 октября зону платной парковки до улиц Крисанова, Островского.