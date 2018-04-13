В Перми плату за парковку могут повысить до 20 рублей в час

Администрация Перми намерена повысить плату за парковку с 15 до 20 рублей в час. Это предложение прозвучало вчера во время «городского часа» с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и депутатами гордумы.

Пермская администрация мотивирует повышение тарифов на парковку тем, что в пиковое время загрузка парковок в городе превышает 90% (средний уровень загрузки — 75%). Такой вывод был сделан по результатам весенних исследований.

Кроме того, администрация города предложила расширить с 1 октября зону платной парковки в Перми до улиц Крисанова, Островского.

По данным «Коммерсанта», губернатор согласовал расширение парковки и увеличение тарифов. Решение об повышении стоимости парковки может быть принято постановлением главы Перми.



Отметим, что в Татарстане с марта начали штрафовать за парковку на газонах. Соответствующий закон подписал президент республики Рустам Минниханов.