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В Перми плату за парковку могут повысить до 20 рублей в час

10:49, 13.04.2018 3
В Перми плату за парковку могут повысить до 20 рублей в час
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Администрация Перми намерена повысить плату за парковку с 15 до 20 рублей в час. Это предложение прозвучало вчера во время «городского часа» с губернатором Пермского края Максимом Решетниковым и депутатами гордумы.

Пермская администрация мотивирует повышение тарифов на парковку тем, что в пиковое время загрузка парковок в городе превышает 90% (средний уровень загрузки — 75%). Такой вывод был сделан по результатам весенних исследований.

Кроме того, администрация города предложила расширить с 1 октября зону платной парковки в Перми до улиц Крисанова, Островского.

По данным «Коммерсанта», губернатор согласовал расширение парковки и увеличение тарифов. Решение об повышении стоимости парковки может быть принято постановлением главы Перми.

Отметим, что в Татарстане с марта начали штрафовать за парковку на газонах. Соответствующий закон подписал президент республики Рустам Минниханов.

ОбществоВласть
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 13 апр
    20 рублей за час?
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  • Анонимно 13 апр
    Администрация Перми намерена повысить плату за парковку с 15 до 20 рублей в час
    ....
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    Анонимно 13 апр
    До татарской жадности у них еще большой запас!
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