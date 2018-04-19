Международные резервы России за неделю увеличились на $3,5 млрд

Международные резервы России увеличились за неделю на $3,5 млрд, до 462,4 млрд.

«Объем международных резервов по состоянию на 13 апреля составил $462,4 млрд, увеличившись за неделю на $3,5 млрд, или на 0,8%», — говорится в сообщении Центробанка.

Регулятор поясняет, что повышение резервов произошло в результате совокупного положительного влияния переоценки, операций по счетам Минфина России и монетизации золота.

Ранее стало известно, что внешний долг России с начала года вырос до $524,9 млрд.