Внешний долг России с начала года вырос до $524,9 млрд

На 1 апреля 2018 года внешний долг России составил $524,9 млрд. С начала года он вырос на $6,1 млрд.

«Внешний долг Российской Федерации по состоянию на 1 апреля 2018 года, по предварительной оценке Банка России, составил 524,9 млрд долларов. С начала года задолженность страны перед нерезидентами увеличилась на 6,1 млрд долларов США, или на 1,2%, за счет роста обязательств в рамках размещения суверенных долговых ценных бумаг и управления международными резервами страны», — говорится в сообщении Центробанка.

Уточняется, что внешний долг частного сектора практически не изменился.

На 1 января 2018 года внешний долг России составлял $529,1 млрд.