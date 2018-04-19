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Автор фразы «Сирия нам нужнее, чем зарплаты врачей» получил за год в семь раз больше среднего врача

16:25, 19.04.2018 3

Депутат от «Единой России» Игорь Сухарев, который представляет Оренбургскую область в комитете ГД по федеративному устройству и вопросам местного самоуправления, попал в топ-10 богатейших депутатов Госдумы от ПФО.

Именно он автор фразы: «Сирия нам нужнее, чем зарплаты врачей». Выяснилось, что он получает в семь раз больше среднего российского врача, а его супруга — в 56 раз больше. Совокупный доход Сухарева и его жены в 2017 году вырос в 1,6 раза, составив 42,7 млн рублей.

Между тем средняя заработная плата российских врачей по итогам 2017 года составила 56,4 тыс. рублей.

Подробнее о рейтинге самых богатых депутатов от ПФО — в материале «Реального времени».

АналитикаОбществоВласть
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 20 апр
    пора принять закон о отзыве подобных депутатов и госдумы,где он занимается бизнесом .Он ему нужнее. Филофей.
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  • Анонимно 20 апр
    В нормальной стране подобный деятель подал бы в отставку...
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  • Анонимно 22 апр
    Пора вернуться в ссср когда чиновники сидели на гос обеспечении и не имели права заниматься ничем другим кроме дел государственных.
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