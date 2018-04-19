Самые популярные направления из Казани на майские праздники — в Москву и Санкт-Петербург

Сервис путешествий провел опрос и выяснил, что 39% россиян на праздниках останутся дома. Еще 35% опрошенных рассказали, что выберутся на выходных на дачу, а 8% россиян проведут праздники у родственников или друзей. Всего в опросе приняли участие 4 394 человека.



В путешествия на праздниках отправятся лишь 18% россиян. В «Туту.ру» «Реальному времени» рассказали, что из Казани самыми популярными направлениями остаются Москва, Санкт-Петербург и Сочи. Однако далее в рейтинге произошли изменения. Четвертое место по популярности занял город Баку, сместив Симферополь. В прошлом году Баку занимал только седьмую строчку.

Ранее в пресс-службе казанского аэропорта также отметили возросший спрос на перелеты в Баку. Помимо этого направления, чаще из Казани начали летать в Дубай, Бангкок, Стамбул, Пхукет и Ашхабад.