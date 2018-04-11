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Казанцы стали чаще летать в Дубай и Баку

09:52, 11.04.2018
Казанцы стали чаще летать в Дубай и Баку
Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Международный аэропорт «Казань» в первом квартале 2018 года обслужил 554 887 пассажиров, что на 36,5% больше аналогичного периода 2017 года. Всего было выполнено 3 533 вылета, сообщает пресс-служба аэропорта.

На международных рейсах перевезли 143 528 пассажиров. Прирост составил 64,3%. На внутренних — 411 359 пассажиров (34,4%).

Чаще из Казани начали летать в Дубай, Бангкок, Стамбул, Пхукет, а также в Баку и Ашхабад. Спрос возрос и на некоторые внутрироссийские направления, в том числе в Сочи, Москву, Санкт-Петербург и Симферополь.

Напомним, в 2017 году казанский аэропорт впервые обслужил более 2,6 млн пассажиров. За год этот показатель вырос на 37,1%.

АналитикаБизнесТранспорт Татарстан
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