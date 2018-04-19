Представители WorldSkills International о «Казань Экспо»: «Я очень впечатлен прогрессом»

Накануне, 18 апреля, в Казань с инспекционным визитом приехали представители WorldSkills International, сотрудники Союза «Ворлдскиллс Россия» и АНО «Дирекция спортивных и социальных проектов». Они осмотрели строительную площадку международного выставочного центра «Казань Экспо», который в августе 2019 года примет чемпионат мира рабочих профессий.



Гендиректор ООО «Казань Экспо» Роберт Миннегалиев показал гостям галерею, конференц-зал, выставочные павильоны, зоны питания, офисные помещения, крытый надземный переход, соединяющий выставочный центр с международным аэропортом «Казань».

По его словам, все работы идут по графику. Сейчас строители ждут хорошую погоду, чтобы начать отделочные работы, сообщает пресс-служба «Казань Экспо».

«Я очень впечатлен прогрессом с момента моего последнего визита. В Казани создается фантастическая площадка, выставочный центр мирового уровня. Комплекс масштабнее, чем ожидаешь, видя его на изображениях», — заявил после осмотра исполнительный директор WorldSkills International Дэвид Хоуи.

Напомним, чемпионат мира пройдет в Казани в августе 2019 года. В марте 2018 года стартовала эстафета с флагом турнира. Символ WorldSkills посетит 20 стран и прибудет в Казань в день открытия соревнований.