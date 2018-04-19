Гордума Ижевска исключила депутата, еще один ушел сам

Сегодня на заседании гордума Ижевска лишила мандата депутата Сергея Иванова. Еще один депутат сложил с себя полномочия добровольно.

За исключение Иванова проголосовали большинство членов городского совета, передает «Коммерсант». Прокурор Октябрьского района Ижевска Михаил Черниев подчеркнул, что требует отставки депутата не за коррупционное преступление, а за нарушение антикоррупционного законодательства: Иванов не указал в декларации своего несовершеннолетнего сына.

Кроме того, гордуму решил покинуть Сергей Шишкин.

Напомним, что на сегодня решение покинуть гордуму также приняли Алексей Гарипов, Дмитрий Данилов, Денис Балакин и Александр Наговицын. Таким образом, прокуратура добилась отставки всех шести депутатов, чьими декларациями она осталась недовольна.