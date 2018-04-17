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Гордуму Ижевска покинет депутат Дмитрий Данилов

17:19, 17.04.2018
Гордуму Ижевска покинет депутат Дмитрий Данилов
Фото: google.nl/maps/скриншот

Депутат Гордумы Ижевска Дмитрий Данилов написал заявление о сложении полномочий.

Он не стал дожидаться заседания, назначенного на 19 апреля, передает «Коммерсант».

На этом заседании планировалось рассмотреть вопрос о лишении полномочий троих из шести депутатов Гордумы, отставки которых потребовала прокуратура Удмуртии. Трое уже покинули Гордуму.

Напомним, что накануне аналогичное заявление написал Алексей Гарипов. Также полномочия депутатов сняли с себя Денис Балакин и Александр Наговицын.

ОбществоВласть Удмуртия
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