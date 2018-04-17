Гордуму Ижевска покинет депутат Дмитрий Данилов
Депутат Гордумы Ижевска Дмитрий Данилов написал заявление о сложении полномочий.
Он не стал дожидаться заседания, назначенного на 19 апреля, передает «Коммерсант».
На этом заседании планировалось рассмотреть вопрос о лишении полномочий троих из шести депутатов Гордумы, отставки которых потребовала прокуратура Удмуртии. Трое уже покинули Гордуму.
Напомним, что накануне аналогичное заявление написал Алексей Гарипов. Также полномочия депутатов сняли с себя Денис Балакин и Александр Наговицын.ОбществоВласть Удмуртия
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