Депутат Гордумы Ижевска Алексей Гарипов решил сложить полномочия
Депутат Гордумы Ижевска Алексей Гарипов сообщил о решении сложить с себя полномочия. Он уже подал соответствующее заявление.
Сообщения об уходе из Гордумы Гарипов подтвердил, пишет «Коммерсант».
Напомним, что Гарипов является одним из депутатов, чья отставка обсуждалась в связи с проверкой прокуратуры. Надзорное ведомство нашло нарушения в декларациях шести членов Гордумы. Двое уже ушли.
В Гордуме планировалось обсудить оставшихся четырех депутатов 19 апреля. Кроме Гарипова это должны быть Дмитрий Данилов, Сергей Шишкин и Сергей Иванов.ОбществоВласть Удмуртия
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