Депутат Гордумы Ижевска Алексей Гарипов решил сложить полномочия

Депутат Гордумы Ижевска Алексей Гарипов сообщил о решении сложить с себя полномочия. Он уже подал соответствующее заявление.

Сообщения об уходе из Гордумы Гарипов подтвердил, пишет «Коммерсант».

Напомним, что Гарипов является одним из депутатов, чья отставка обсуждалась в связи с проверкой прокуратуры. Надзорное ведомство нашло нарушения в декларациях шести членов Гордумы. Двое уже ушли.

В Гордуме планировалось обсудить оставшихся четырех депутатов 19 апреля. Кроме Гарипова это должны быть Дмитрий Данилов, Сергей Шишкин и Сергей Иванов.