Объем венчурных инвестиций в России за пять лет снизился в три раза

Объем венчурных инвестиций в России в 2017 году составил $125 млн, сохранившись на уровне предыдущего года, но сократившись в три раза по сравнению с 2012 годом ($376 млн).



Отмечается, что 79% российских инвесторов в 2017 году работали с российскими стартапами (рост на 13% по сравнению с 2016 годом), 13% инвестировали исключительно в зарубежные проекты (снижение на 40%), передает «РИА Новости» со ссылкой на главу Российской ассоциации электронных коммуникаций (РАЭК) Сергея Плуготаренко.

При этом большинство вложений (58%) всех венчурных фондов было направлено в IT-проекты.

Напомним, в Казани 18—19 апреля проходит Российский венчурный форум (РВФ). Деловая программа пройдет с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. Подробнее о мероприятии читайте на сайте «Реального времени».