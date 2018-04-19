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Минниханов выложил видео с Российского венчурного форума

09:48, 19.04.2018
Минниханов выложил видео с Российского венчурного форума
Фото: tatarstan.ru

Президент Татарстана Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в Instagram видео с открытия Российского венчурного форума.

Напомним, Российский венчурный форум (РВФ) проходит в Казани 18—19 апреля 2018 года.

На экспозиции мероприятия полсотни высокотехнологичных компаний выступят с презентациями инновационных проектов. Деловая программа пройдет с участием президента Татарстана Рустама Минниханова. Подробнее о мероприятии читайте на сайте «Реального времени».

Ранее Рустам Минниханов опубликовал на своей странице в Instagram видео с «запуском» ракеты с площади Свободы. В День космонавтики он решил показать, как выглядел бы такой пуск в самом центре Казани.

ОбществоВласть Татарстан
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